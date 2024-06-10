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【NBA】スコッティ・ピッペン　フィギュアXL HEADLINERS
商品番号 Q68147405769
商品名

【NBA】スコッティ・ピッペン　フィギュアXL HEADLINERS
ブランド名 エヌビーエー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〇商品名　NBAスコッティ・ピッペン　HEADLINERSXLフィギュア1999LIMITEDEDITION〇状態開封済みです。20年ほど前に新品で購入して、室内のショーケースに飾っておりました。簡易クリーニング済み。箱は経年劣化しております（画像をよく確認ください）〇付属品特になし※画像にあるものが全てです。〇商品の特徴NBAの元スター選手スコッティ・ピッペンScottie・PippenHEADLINERSXL　XLと書いてあるので通常のサイズより大きめでしょうか。フィギュアは高さ20cm弱です。ユニフォームはセントラルアーカーソー大学時代のものになっております。ピッペンファンの方ぜひいかがでしょうか。※「中古品」であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、「中古品」という事をご理解いただき、画像を参照の上、御入札下さいませ。どうぞよろしくお願いいたします♪#スコッティ・ピッペン#ScottiePippen#シカゴブルズ#HEADLINERS#HEADLINERSXL
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