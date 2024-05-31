木澤尚文 レプリカユニフォーム

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商品詳細
昨年の秋クライマックス時期に購入し、一度だけ洋服の上から着用しました。着用後は暗所で保管しておりました。自宅保管になりますので、気になる方は御遠慮ください。(ペット、タバコなし)サイズはフリーサイズになっております。また刺繍等ではなくサラサラした素材のレプリカユニフォームですので、ご理解の上購入お願い致します。野球チーム···東京ヤクルトスワローズ種類···レプリカユニフォーム
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