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木澤尚文 レプリカユニフォーム
商品番号 N80150049202
商品名

木澤尚文 レプリカユニフォーム
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 1,868 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年の秋クライマックス時期に購入し、一度だけ洋服の上から着用しました。着用後は暗所で保管しておりました。自宅保管になりますので、気になる方は御遠慮ください。(ペット、タバコなし)サイズはフリーサイズになっております。また刺繍等ではなくサラサラした素材のレプリカユニフォームですので、ご理解の上購入お願い致します。野球チーム···東京ヤクルトスワローズ種類···レプリカユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/forthcoming455992.html
http://narcologia.ru/goods/injure583767.html
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