読売ジャイアンツ 法被

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商品詳細
読売ジャイアンツオレンジ法被闘魂読売巨人軍の応援団仕様のロング法被です。ジャイアンツの鉄板ファンの方のコレクションなどにいかがでしょうか。部屋に飾ったり叉は東京ドームでの巨人戦にご活用ください。
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