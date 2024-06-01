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Umbro England イングランド代表 アンブロ 柴田ひかり着用　アウェイ
商品番号 F43520412157
商品名

Umbro England イングランド代表 アンブロ 柴田ひかり着用　アウェイ
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···長袖カラー···レッドチーム名/国外···マンチェスター・ユナイテッドFCリーグ···プレミアリーグ種類···シャツサイズ···M大人気のイングランド代表ユニホーム　アウェイ全体的着倒されてる感がありますが、あじがあると感じていただける方がご購入お願いします。素人採寸ですので参考にどうぞ！着丈　68センチ身幅　51センチ肩幅　43センチ袖丈　59センチ#柴田ひかり#ベッカム#サッカーシャツ#フットサル#サッカー#アメカジ#アメトラ#vintage#ヴィンテージ#スポーツMIX#古着MIX#プレッピー#レトロ#80s#90s#00s#ベッカム#柴田ひかり#在原みゆ紀#菅田将暉#常田大希#あいみょん
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