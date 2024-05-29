オーディオテクニカ VM540ML/Hヘッドシェル付VM型レコード針カートリッジ

閲覧頂き、誠に有難うございます。こちらの出品はオーディオテクニカ VM540ML/Hヘッドシェル付VM型ステレオ無垢マイクロリニア針採用レコード針カートリッジレコードプレーヤーです。今年一月に購入、LPの片面を途中までの再生したのみで保存していました。出品にあたり動作確認致し、正常な再生を確認致しました(EP盤一枚)。画像で現物を御確認ください(最後の画像はオーディオテクニカ様のHPから)、宜しく御願い致します。付属コンポーネント ヘッドシェル（AT-HS10）低歪みを実現する無垢マイクロリニア針を採用したヘッドシェル付きモデル◎無垢マイクロリニア針を搭載したスタンダードモデル。◎軽量化を図るアルミニウムテーパーパイプカンチレバー。◎発電効率を高めるパラトロイダルコイル。◎クロストークを改善するセンターシールドプレート。◎高剛性樹脂ハウジング。◎ユニバーサルアームへの取り付けが便利なヘッドシェルAT-HS10付きモデル。テクニカルデータ(オーディオテクニカのホームページより)https://www.audio-technica.co.jp/product/VM540ML_H型式VM型再生周波数範囲20～27,000Hz出力電圧4.0mV(1kHz、5cm/sec.)チャンネルセパレーション28dB(1kHz)出力バランス1.0dB(1kHz)針圧1.8～2.2g(2.0g標準)コイルインピーダンス2.7kΩ(1kHz)直流抵抗800Ω負荷抵抗47kΩ負荷容量100〜200pFコイルインダクタンス460mH(1kHz)スタチックコンプライアンス40×10-6cm/dyneダイナミックコンプライアンス10×10-6cm/dyne(100Hz)スタイラス無垢マイクロリニア針(2.2×0.12mil)カンチレバーアルミニウムテーパーパイプ垂直トラッキング角23°外形寸法H21.3×W21.0×D60.4mm質量16.8g希望小売価格 39600円(税込)



オーディオテクニカ VM540ML/H ヘッドシェル付 VM型 ステレオ 無垢マイクロリニア針採用 レコード針 カートリッジ レコードプレーヤー



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