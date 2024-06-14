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阪神タイガース　2003リーグ優勝記念　ジッポライター
商品番号 A91326363312
商品名

阪神タイガース　2003リーグ優勝記念　ジッポライター
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2003年、優勝記念に阪神百貨店で購入しました。未開封で保管していましたが、銀仕上げの為、くすみ？が出ています（写真4）その為『やや傷や汚れあり』にしました。銀磨きクロスで磨いたら綺麗になるかと思いますが、あえて開封していません。快進撃の阪神タイガース！記念にいかがでしょうか。ご質問はコメントにてどうぞ♪よろしくお願い致します(^-^)野球チーム···阪神タイガース
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