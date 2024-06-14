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- アーセナル カーキット リアウインドーに貼りアーセナルをサポート 日本入手不可能
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商品詳細
リアウインドーに貼りサポートしていることを表します20年以上前の商品アーセナル＂大砲エンブレム＂が旧タイプ希少です参考に大砲の新旧デザインを掲載しました写真③旧タイプ写真④新タイプ(大砲の向きも違います)未開封品種類···カーキットリーグ···プレミアリーグカラー···レッド
http://narcologia.ru/goods/message578227.html
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