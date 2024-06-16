レーザーラッシュ7v

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商品詳細
ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）···〜94.9平方インチ性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···1UL1ガットはシャープです。随分長いこと変えていないです。元グリはボロボロなので変えた方がいいと思います。レーザーラッシュのラケットケースはないのでFレーザーのラケットケースを付けます。傷は写真の通りです。折れてません。普通に使う分には問題ないと思います、値段交渉受け付けます。質問があればコメントしてください、
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