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レーザーラッシュ7V
商品番号 J61505204415
商品名

レーザーラッシュ7V
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）···〜94.9平方インチ性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···1UL1ガットはシャープです。随分長いこと変えていないです。元グリはボロボロなので変えた方がいいと思います。レーザーラッシュのラケットケースはないのでFレーザーのラケットケースを付けます。傷は写真の通りです。折れてません。普通に使う分には問題ないと思います、値段交渉受け付けます。質問があればコメントしてください、
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