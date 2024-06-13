NIKE テニスシューズ

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サイズ···24.5cm対応コート···ハードNIKEのハードコート用テニスシューズです。めちゃくちゃ可愛くて2足買いましたが、保管場所に困った為新品のまま出品します。大阪なおみをイメージしたココナッツミルク色とハイビスカスがとても可愛くて、みんなに褒められます。