ミズノ ソフトテニス用 ラケット2本セット xyst8 TECHNIX90

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商品詳細
ミズノソフトテニスラケットグリップ1XystT8大きなキズ、欠け等ありませんが、先端付近のキズは多くあります。ガードテープを剥がしたあとの、汚れがあります。写真参照息子が中学生の時メーカーからデモ機として支給いただき使っていました。DEMOマーク使用感のあるものですが、まだまだ使えると思いますTECHNIX90フレーム部に塗装剥げあり。写真参照こちらは、使用感はあまり無いです。グリップサイズ...1新品価格1800円のカバーを付けさせていただきます。写真参照ダメージ部分をできるだけ写真に撮りました。ご検討よろしくお願いします。
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