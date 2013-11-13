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プレミア品⁂【2007年初期メンバー】名古屋オーシャンズ直筆サイン品
商品番号 H62423186970
商品名

プレミア品⁂【2007年初期メンバー】名古屋オーシャンズ直筆サイン品
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

名古屋オーシャンズ初期メンバー2007年のユニフォーム・全選手直筆サイン入16年前に名古屋オージャンズの試合を見に行き、そのまま埃が被らないように保管していました。サッカー好きな息子が大きくなり、新しいフットサル好きな子の元に行って欲しいです。サッカー好きな人・オーシャンズが好きな人にお譲りしたいと思います。購入ご希望の方はコメントください。リーグ···その他種類···その他種類···レプリカユニフォーム
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