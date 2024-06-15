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ダビドシルバ サイン入りユニフォーム
商品番号 Q73059378878
商品名

ダビドシルバ サイン入りユニフォーム
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 18,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スペイン代表ダビドシルバ選手のユニフォームです。購入後、額縁に入れた状態で飾っておりますので状態は良いです。発送は付属の袋に入れた状態で発送させていただきます。リーグ···プレミアリーグリーグ···ラ・リーガ
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