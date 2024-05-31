新品未使用品！テーラーイド　M4 レスキュー　4U 5U ２本セット S

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テーラーメイドの人気シリーズM4レスキューの新品未使用品です。2021年７月末にリニューアルした新商品です。4番ユーティリティ、5番ユーティリティーの2本セットです。シャフトFujikuraAtmosRedフレックス Sグローバルスペック（世界共通スペック）になります。4番 22° 長さ 40.25インチ バランス D35番 25° 長さ 39.75インチ バランス D3カーボンシャフト （FujikuraAtmosRed）シャフト フレックス SM4レスキューはテーラーメイド独自テクノロジーと、安心感を与えるヘッド形状を組み合わせたことでプレッシャーの中でもナイスショットをイメージできる。拡大したスイートエリアテーラーメイド独自テクノロジーの「スピードポケット」と「インバーテッド・コーン・テクノロジー」搭載により、広いスイートエリアで大きく飛ばしてくれる。心地よい打感と寛容性M4レスキューは、定評のある「ジオコースティックデザイン」とヘッド内部に搭載された「スプリットウェイト」により、サウンドとフィーリングを向上させると共に、寛容性を高めるように設計されている。■付属品：専用ヘッドカバー (番手ダイヤル3,4,5,7,X)#テーラーメイド#TaylorMade#M4#2021#ユーティリティー#レスキュー#S#カーボンシャフト#日本正規品（直営店モデル）#グローバルスペック格安での販売の為、過度な値引きはご遠慮ください！即ご購入OKです。出張時以外は、基本24時間以内に発送させていただきます。