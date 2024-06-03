ウィルソン　テニス　シューズ

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Wilsonウィルソンテニスシューズレディース 24cmオムニ用ネイビー×水色家族がスクールで購入したものの、数回（一回一時間）履きましたが、どうもサイズが合わず、保管していました。価格は12000円位だったと思います。目立つ汚れなどは見受けられませんが、中古につき、見落とし含め全てご了承頂ける方のみご購入ください。ウィルソンWilsonKAOSSWIFTOMNIシューズテニス