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№117 正絹シルク2段レースストール♡シルクストール
商品番号 X61185195781
商品名

№117 正絹シルク2段レースストール♡シルクストール
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 94,261 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着物に使用される正絹(シルク)を使用しております。たおやかで肌触りが良いです(✿︎´꒳`)♡︎蝶々にSWAROVSKI(*'ᵕ')☆お色は鉄青ふんわりギャザーで動きのあるストールに.*・゜　.゜・*.幅:37cm長さ:136cm#インナーマスク#マスクカバー#レース#チュールレース#SWAROVSKI#スワロフスキー#ジュエリー#レースインナーマスク#正絹#レースストール#シルク#正絹ストール#シルクストール#ショール
http://narcologia.ru/goods/procurement894933.html
http://narcologia.ru/goods/troupe820611.html
http://narcologia.ru/goods/waveform655517.html

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