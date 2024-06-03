№117 正絹シルク2段レースストール♡シルクストール

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商品詳細
着物に使用される正絹(シルク)を使用しております。たおやかで肌触りが良いです(✿︎´꒳`)♡︎蝶々にSWAROVSKI(*'ᵕ')☆お色は鉄青ふんわりギャザーで動きのあるストールに.*・゜ .゜・*.幅:37cm長さ:136cm#インナーマスク#マスクカバー#レース#チュールレース#SWAROVSKI#スワロフスキー#ジュエリー#レースインナーマスク#正絹#レースストール#シルク#正絹ストール#シルクストール#ショール
http://narcologia.ru/goods/procurement894933.html
http://narcologia.ru/goods/troupe820611.html
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