

No.106 Yumpy08☆さま専用 ポケット付き肩掛けファスナートートバッグ-



No.106 Yumpy08☆さま専用 ポケット付き肩掛けファスナートートバッグ-



No.106 Yumpy08☆さま専用 ポケット付き肩掛けファスナートートバッグ-



No.106 Yumpy08☆さま専用 ポケット付き肩掛けファスナートートバッグ-



No.106 Yumpy08☆さま専用 ポケット付き肩掛けファスナートートバッグ-



No.106 Yumpy08☆さま専用 ポケット付き肩掛けファスナートートバッグ-



パネル生地 ポメラニアン ゆんた様専用 【送料無料キャンペーン?】 www ...



パネル生地 ポメラニアン ゆんた様専用 【送料無料キャンペーン?】 www ...



クレドラン 財布 【高品質】 49.0%割引 www.isakasyuzou.co.jp



1448】ぐで猫 チャーム 付き スイカ ポーチ 花火柄 手染めビーズ 最愛 ...



青蝶院 オリジナル エコバッグ⑦ 男女兼用 エスニック リメイク 全ての ...



一番くじ デジモン B賞メタルガルルモン C賞アグモン&ガブモン ...



パネル生地 ポメラニアン ゆんた様専用 【送料無料キャンペーン?】 www ...



クレドラン 財布 【高品質】 49.0%割引 www.isakasyuzou.co.jp



BM④ (B)ペンケース レザークラフト 今年も話題の 52.0%OFF ...

Yumpy08☆さま専用です。(他の方のご購入は、ご遠慮ください)価格:3,600円御要望☆No.91の色違いバッグ生地はピオニーガーデンのブルーグレーで、合わせ生地は、薄い水色が希望。☆リボンに関しては、自分で結んだり外したりできるリボンスカーフ（5cm×105cm位）両端のカットは、同じ向き・平行に☆先日の巾着トートバッグのハートのレースを取り入れ(前面のポケット辺り)持ち手44cm→48cmへ変更----------------------------表生地:ローラアシュレイピオニーガーデンのブルーグレー他の生地:カラーツイル薄い水色シーチングサックス（外側ファスナーの内側・見えない部分）表生地・ポケットに接着芯を使用しています。(表:前面は２分割のポケット、後面はWファスナーポケット、両側面はタック入りポケット、リボン付き)サイズ横約４６cm(平らにして・まち含みます)縦約３０cm(まちは含んでません)持ち手約４８cm底・まち幅約１１cm横幅３４cm*多少の誤差はご容赦ください。外側のWファスナー両開き（通常は片開き）、全面のレースは、サービス。内ポケット付き(Dカン・ナスカン付き)インク飛びや色ムラ、ネップや色糸の混じりなどがあることもあります。ご了承ください。ハンドメイドのため、時々歪み等が出る場合があります。完璧なお品をお望みの方は、念のため、ご遠慮ください。発送時は、折りたたみ、簡易包装となります。たたみシワ等、アイロンなどで形を整えてご使用ください。❖今回、バッグが大きいので、圧縮してお送りするかもしれません。ご承知おきください。