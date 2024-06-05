OLIVIA BURTON 腕時計 新品未使用

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商品詳細
OLIVIABURTON腕時計新品未使用です。ケースサイズ：30mm、ケース厚み：8mm、バンド幅：12mm、手首周り：約12.0~17.0cm【素材】ケース：ステンレス、バンド：ステンレス#OLIVIABURTON#腕時計
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