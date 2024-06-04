

No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ... No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...



No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ... No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...



No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ... No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...



No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ... No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...



No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ... No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...



No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ... No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...



2023年最新】オーダーペンケースの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】オーダーペンケースの人気アイテム - メルカリ



2023年最新】オーダーペンケースの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】オーダーペンケースの人気アイテム - メルカリ



ナースポーチ/ペンケース/オーガナイザー - 看護師（ナース）の通販 ... ナースポーチ/ペンケース/オーガナイザー - 看護師（ナース）の通販 ...



No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ... No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...



イタリアンレザー Lラインミニウォレット 新規購入 www.coopetarrazu.com イタリアンレザー Lラインミニウォレット 新規購入 www.coopetarrazu.com



ラヴィ様❀ユキエモンバッグ 【史上最も激安】 www.coopetarrazu.com ラヴィ様❀ユキエモンバッグ 【史上最も激安】 www.coopetarrazu.com



ハンドメイド ナースポケット ペンケース オーガナイザー ハンドメイド ナースポケット ペンケース オーガナイザー



No.1191 オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ(スマート) | フリマアプリ ラクマ No.1191 オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ(スマート) | フリマアプリ ラクマ



No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ... No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...

ご覧くださり、誠にありがとうございます(*´▽`*)こちらの商品は、レギュラータイプ①のオーダーメイドページです。既製品のオーガナイザーをご購入希望の方は、以下のページから商品をご覧下さい(^-^)↓ #1515151515151515ハンドメイドこの度は、数ある商品から当店の商品をお選び頂き、誠にありがとうございますm(__)mお客様のご期待に沿えればと思います。なお、こちらはご相談兼購入ページとなりますのでお問い合わせのみでも問題構いません。もちろん、お見積もりも承ります！お気軽にお声掛け下さい♪❮基本スペック￥８５０❯ ＊１６×１４.５×３㎝ ＊表面に厚手接着剤使用、ソフトタイプ ⚠️形状記憶する程度 ＊ポケット２つ(10.5×6.5㎝、10.5×8㎝) ＊マチ付きポケット(16×14.5×3㎝) ＊ハサミホルダー ＊6㎝テープホルダー❮オプション❯ ＊縁取り ・なし…………………………………………………. 無料 ・デニム調(青/水色)………………………… 無料 ・選んだ柄と同じ……………………………..＋ ８０円 ＊両面厚手接着芯…………….………………….＋ ５０円 ＊Dカン(1つあたり)…………….……………...＋ ５０円 ＊ポケット仕切り位置調節……………….. 無料 ＊ハサミホルダー無……………………………. 無料 ＊テープホルダー無…………………………….－ ５０円 ＊テープホルダーのスナップカラー変更 (全７色、写真カタログ⑩参照)………＋ １０円～ ＊Dカン追加(1つにつき)…………………….＋ ５０円 ＊聴診器目印タグ……………………………….＋３００円 ⭕匿名配送 ❌即購入NG ⭕送料無料 ⭕作成期間1～2日間 ⭕️ビニール梱包 ⭕️発送48時間以内 ⭕️ゆうパケットポストminiか、ネコポス ⚠️ハンドメイド商品のため、誤差が生じる可能性 があります。 ⚠️テープホルダーのスナップは新品のため、無理 に引っ張ると壊れる可能性があります。 ⚠️ご注文確定後のキャンセルは承れませんので、 ご了承下さい。ポケットナースグッズ