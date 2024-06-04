  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
商品番号 X34655911942
商品名

No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,599,973 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧くださり、誠にありがとうございます(*´▽`*)こちらの商品は、レギュラータイプ①のオーダーメイドページです。既製品のオーガナイザーをご購入希望の方は、以下のページから商品をご覧下さい(^-^)↓　#1515151515151515ハンドメイドこの度は、数ある商品から当店の商品をお選び頂き、誠にありがとうございますm(__)mお客様のご期待に沿えればと思います。なお、こちらはご相談兼購入ページとなりますのでお問い合わせのみでも問題構いません。もちろん、お見積もりも承ります！お気軽にお声掛け下さい♪❮基本スペック￥８５０❯　＊１６×１４.５×３㎝　＊表面に厚手接着剤使用、ソフトタイプ　　⚠️形状記憶する程度　＊ポケット２つ(10.5×6.5㎝、10.5×8㎝)　＊マチ付きポケット(16×14.5×3㎝)　＊ハサミホルダー　＊6㎝テープホルダー❮オプション❯　＊縁取り　　・なし………………………………………………….　無料　　・デニム調(青/水色)…………………………　無料　　・選んだ柄と同じ……………………………..＋　８０円　＊両面厚手接着芯…………….………………….＋　５０円　＊Dカン(1つあたり)…………….……………...＋　５０円　＊ポケット仕切り位置調節………………..　無料　＊ハサミホルダー無…………………………….　無料　＊テープホルダー無…………………………….－　５０円　＊テープホルダーのスナップカラー変更　　(全７色、写真カタログ⑩参照)………＋　１０円～　　＊Dカン追加(1つにつき)…………………….＋　５０円　＊聴診器目印タグ……………………………….＋３００円　⭕匿名配送　　　　　❌即購入NG　⭕送料無料　　　　　⭕作成期間1～2日間　⭕️ビニール梱包　　　⭕️発送48時間以内　⭕️ゆうパケットポストminiか、ネコポス　⚠️ハンドメイド商品のため、誤差が生じる可能性　　があります。　⚠️テープホルダーのスナップは新品のため、無理　　に引っ張ると壊れる可能性があります。　⚠️ご注文確定後のキャンセルは承れませんので、　　ご了承下さい。ポケットナースグッズ
http://narcologia.ru/goods/stepchild889752.html
http://narcologia.ru/goods/assessor648303.html
http://narcologia.ru/goods/browse618591.html
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
2023年最新】オーダーペンケースの人気アイテム - メルカリ
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
2023年最新】オーダーペンケースの人気アイテム - メルカリ
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
ナースポーチ/ペンケース/オーガナイザー - 看護師（ナース）の通販 ...
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
イタリアンレザー Lラインミニウォレット 新規購入 www.coopetarrazu.com
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
ラヴィ様❀ユキエモンバッグ 【史上最も激安】 www.coopetarrazu.com
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
ハンドメイド ナースポケット ペンケース オーガナイザー
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
No.1191 オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ(スマート) | フリマアプリ ラクマ
No.1153 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ
No.1171 ⦅オーダーメイド⦆オーガナイザー/ペンケース/ナースポーチ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru