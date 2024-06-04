くろねこハロウィンワンピース

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身長16cmのぬいぐるみ用のワンピースとヘッドドレスのセットです羽付けられます！(+200円)他の色や柄も出品予定です︎︎☺︎着画必要な場合コメントお願いします。注意⚠・ぬいぐるみは含みません！・素人の趣味のハンドメイド商品です。手縫いの箇所や接着剤の箇所も有りますので神経質な方や気になる方はご遠慮ください。・発送は水濡れ防止をしてメルカリ便です。即購入OK質問等も気軽にご連絡ください❁⃘*.゜ぬいぐるみぬいぐるみ用洋服着せ替え服ぬい服16cm