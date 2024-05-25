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- 【新品未使用】ポーリッシュポタリーサラダボウル
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商品詳細
KERSENonlineshopで購入しました。正規品です。シールだけ購入してすぐ剥がしてしまいましたが、新品未使用です。ポーリッシュポタリーを集めていますが、食器棚に入らなくなってきてしまったのでお譲りします。 【商品説明】とても深いボウルです。サラダボウルというか…煮物を入れたり、一人前の丼ものにぴったりな大きさです‼️直径14cm高さ9.3cm生産国ポーランド※ポーリッシュポタリーの特性 各製品にはハンドメイドならではの特徴が見られます。#ポーリッシュポタリー#VENA#ポーランド#食器
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