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【新品未使用】ポーリッシュポタリーサラダボウル
商品番号 E69017221718
商品名

【新品未使用】ポーリッシュポタリーサラダボウル
ブランド名 ツェラミカアルティスティチナ
特別価格 税込 1,903 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KERSENonlineshopで購入しました。正規品です。シールだけ購入してすぐ剥がしてしまいましたが、新品未使用です。ポーリッシュポタリーを集めていますが、食器棚に入らなくなってきてしまったのでお譲りします。　　【商品説明】とても深いボウルです。サラダボウルというか…煮物を入れたり、一人前の丼ものにぴったりな大きさです‼️直径14cm高さ9.3cm生産国ポーランド※ポーリッシュポタリーの特性　各製品にはハンドメイドならではの特徴が見られます。#ポーリッシュポタリー#VENA#ポーランド#食器
http://narcologia.ru/goods/interconnect206770.html
http://narcologia.ru/goods/choice110085.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical774401.html
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