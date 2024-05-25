iDOO イドー エアーベッド 　耐荷重136kg 188x99x46

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開封済の未使用品を譲り受けました。未使用ではありますがアウトドアで一度開封したようで表面にうっすら汚れのようなものが見受けられました。ご理解ある方のみご購入お願いいたします。iDOOイドーエアーベッド空気ベッド簡易ベッドエアマットレス折り畳みベッドシングル電動ポンプ内蔵自動膨張キャンプ軽量丈夫持ち運び便利収納バッグ付きアウトドア家庭用来客防災グッズ耐荷重136kg長さ188x幅99x厚さ46cm【安心の総合ホームブランド】1)アメリカアマゾンのトップセラー、大人気のホームブランド。2)全商品メーカー保証1年、安心の日本人スタッフによるサポート。▶電動ポンプ内蔵で空気の出し入れ簡単◀AC100V電源使用の内蔵ポンプで、空気を入れるだけでなく、ポンプを使って効率よく空気を抜くこともできます。ダイヤルスイッチタイプの電動ポンプ内蔵で、空気の注入も排出もスイッチ一つで、初心者でも簡単に使用できます。体調や気分に合わせて、お好みの硬さに自由に調整ができます。※電動ポンプはAC100Vを使用するため、屋外使用時は発電機・ポータブル電源が必要になります。電源がない場合は、手動ポンプを利用して膨らませることができ、災害時にも安心してご利用いただけます。▶優れた耐久性・安定性◀エアベッド内部に高強度の繊維を使用し、軽量化を実現しました。フロック加工された側面は、更に高い耐久性があります。また、より多くの睡眠スペースを確保するため、特別に設計されたフチのデザインで、寝返りをしても安心です。エアーベッドの底部には滑り止め設計が施され、動きにくく安定感があります。▶優しい肌触り◀ベッド表面には、フロック加工という肌触りの良いベロア調の加工をしています。汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。ベロア調仕立てにより、柔らかくソフトな仕上がりで、頬に触れても肌荒れせず、心地良い時間を過ごすことができます。▶快適な寝心地◀ベッド内部に高強度ポリエステル繊維が数千本張り巡らされており、体の凹凸をなぞるように包み込み、心地良い快適な寝心地です。独立した内部構造のため、身体の曲線に沿って単独で沈み込み、体圧を分散してくれます。高強度気柱構造で、体がしっかりと支えられ、長い時間寝ても心地良いMN31-17