マルチカバー、ソファーカバー 3人掛け　犬猫対策

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ソファーの猫対策として購入しましたが、色間違いしてしまいました。我慢して1週間ほど使用しましたが、やはり部屋の雰囲気に合わず変更しました。洗濯済です。耐久性があり、坐り心地が良いです。ソファーにかけるだけで、気軽にお部屋の模様替えを楽しめます。ソファーをしかっりと保護できるカバーです。マルチカバーソファーカバー犬猫対策防水撥水犬用猫用ソファーシーツ長方形手洗い可能防汚傷防止爪とぎ防止サイズ:210×340cmカラー：グレー素材：ポリエステル生産国:チャイナ表:撥水加工裏:滑り止め商品番号：C3-sofa234カバーサイズ...3人掛け用※注意事項商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。