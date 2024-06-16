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松本民芸家具 ソファ 77型曲肘イス
商品番号 R71597124115
商品名

松本民芸家具 ソファ 77型曲肘イス
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 34,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

！！！！必ずプロフィールをご確認ください！！！松本民芸家具のソファです。写真手すりの塗装が一部落ちているところ(5枚目写真)と、写真最後のように生地の一部スレがありますが、そこまで目立ちません。ガタ付きなどはありません。飛騨産業キツツキ柏木工カリモク秋田木工マルニ家具マルニ地中海シリーズマルニ木工maruni大塚家具　三越ブルージュカッシーナコンランショップBoconceptボーコンセプトドレクセルヘイジACTUSunicoマスターウォール横浜ダニエルサルタレッリDomaniドマー二マルニクラッシュゲートローラアシュレイロイズアンティークスgプランGプラン葉山ガーデンシャビーシック北海道民芸家具松本民芸家具旭川家具箪笥キャビネットサイドボードテレビボード棚飾り棚サイドボードローボードガラスキャビネットチェストデスクテーブルコンソールラックシェルフ　アンティーク家具ヴィンテージミッドセンチュリークラシカルクラシカルモダンクラシックシャビーシック無垢材美品高級家具アメリカ家具フランス家具イタリア家具北欧北欧家具イギリス家具英国欧州ヨーロピアンイギリスアンティーク家具輸入家具薬箪笥　旭川家具　ローラアシュレイモモナチュラルイタリア家具古家具
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