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ビンテージ　3人掛けソファー アンティーク
商品番号 B59906767476
商品名

ビンテージ　3人掛けソファー アンティーク
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 27,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイビーブルー使用は約1年近くです。新しいソファーに買い換えるので出品します。状態はきれいです。ペット、喫煙者はいません。
http://narcologia.ru/goods/organization926462.html
http://narcologia.ru/goods/kindness195305.html
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