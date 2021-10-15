カリモク　本革　1人掛けソファー　ビンテージ

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商品詳細
カリモク1人掛けソファです。傷も痛みもありますが、ビンテージ感があります。特に底面は痛みがありますので写真でご確認ください。横幅 約87センチ高さ 約83センチ奥行 約92センチクッションはまだしっかりしていますが、古いものなのでお安くお譲りします。②テイスト···アンティーク・クラシックテイスト···アンティーク・クラシック、シンプル・ベーシックカラー···ブラウン主な張り地···天然皮革（本革）
http://narcologia.ru/goods/Persia972488.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce991655.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate402148.html
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