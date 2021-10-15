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カリモク　本革　1人掛けソファー　ビンテージ
商品番号 C37585496416
商品名

カリモク　本革　1人掛けソファー　ビンテージ
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモク1人掛けソファです。傷も痛みもありますが、ビンテージ感があります。特に底面は痛みがありますので写真でご確認ください。横幅　約87センチ高さ　約83センチ奥行　約92センチクッションはまだしっかりしていますが、古いものなのでお安くお譲りします。②テイスト···アンティーク・クラシックテイスト···アンティーク・クラシック、シンプル・ベーシックカラー···ブラウン主な張り地···天然皮革（本革）
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