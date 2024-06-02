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木製スクリューチェアー　丸イス　スツール　古道具
商品番号 T98652093160
商品名

木製スクリューチェアー　丸イス　スツール　古道具
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材···木オリジナルスクリューチェアーです。とても個性的で雰囲気があるので、インテリアの一部としても　生えると思います。クルクルとまわして高さが変えられます。傷やサビもいいアジとなっているお品物です。
http://narcologia.ru/goods/seamless42229.html
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