木製スクリューチェアー　丸イス　スツール　古道具

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商品詳細
主な素材···木オリジナルスクリューチェアーです。とても個性的で雰囲気があるので、インテリアの一部としても 生えると思います。クルクルとまわして高さが変えられます。傷やサビもいいアジとなっているお品物です。
http://narcologia.ru/goods/seamless42229.html
http://narcologia.ru/goods/kindness580605.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper939009.html
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