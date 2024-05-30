イタリア製 クラシカル家具 猫脚 スツール 鋲打ち ピンク 布張り 彫刻 ロココ

#メロンパン、クラシカル家具を多数出品中！詳細はこちら。★おまとめ買いでお値引き出来ます。お気軽にお問い合わせください。幅47cm奥行35cm高さ47cmイタリア製人気のイタリア製クラシカル家具の猫脚スツールです。座面はピンク色のベロア調の張地です。あたたかみのあるやさしい色です。優雅なカーブを描いている猫脚には、美しい彫刻がほどこされています。また、木目を活かした塗色がエレガントな魅力を高めています。張地は丁寧にリベットで留められており、アンティーク調の美しさが感じられます。リビングに置くだけでなく、玄関椅子・ピアノ椅子・ドレッサー椅子としてもお使いいただけます。【状態の説明】中古品です。部分的にスレキズ・ヨゴレがあり、使用感がありますが、問題無くご使用いただけます。検索ワード#カリモク家具#マル二#コスガ#IDC大塚家具#ニトリ#飛騨産業#キツツキ#三越家具#ブルージュ#横浜ダニエル#オールドメゾン#銀座和光#ローラアシュレイ#三越#伊勢丹#高島屋#阪急#阪神#大丸#松坂屋#そごう#西武#イタリア製#クラシカル家具#輸入家具#猫脚#スツール#ピンク系#ベロア調#ロココ調#アンティーク調#クラシカル#エレガント#鋲打ち#リベット#彫刻#玄関椅子#ピアノ椅子#ドレッサー椅子M7957主な素材...木



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