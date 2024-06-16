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◇週末まで値下げ◇アラビア　ブラックパラティッシ
商品番号 L89285067926
商品名

◇週末まで値下げ◇アラビア　ブラックパラティッシ
ブランド名 アラビア
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5,500円→4,900円ご覧いただきありがとうございます(^^)アラビアのコーヒーカップ＆ソーサーです。●ブラックパラティッシBlackParatiisi1客scopeさんにて購入ソーサーは何度か使用しましたがカップはほぼ使用しておりません引き出しに保管しておりました引っ越しに伴う出品です中古品にご理解ある方の購入をお願い致します！箱はありません。プチプチ等で厳重に包んで発送致します！コーヒーカップ：約φ75W100×H60mm/180mlコーヒーカップソーサー（プレート14cm）：約φ140×H20mm生産MadeinThailand備考オーブン（直火不可）:○/フリーザー:○/電子レンジ:○/食器洗浄機:○
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