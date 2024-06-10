IKEA GAMLEHULT ガムレフルト オットマン（収納付き）

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IKEAでも人気の藤/チャコールの収納付きオットマンになります。部屋をオシャレにしたい時にワンポイントとして演出でき、オブジェとしてもオットマンの両方として使えます。半年ほど使っていますが、インテリアとして使用しているので、ほぼ新品のような状態になります。（以下詳細）職人による手編みのフットスツールで、天然素材の藤を使用しています。使い込むほどに風会いが増します。軽くて持ち運びが簡単で、脚をネジで固定するだけなので組み立ても簡単です。