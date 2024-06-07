軽量ラタン 丸形 回転スツール 手作り 椅子 軽い

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商品詳細
主な素材...籐・ラタン特徴...メッシュ、完成品テイスト...アジアン主な素材...籐・ラタン張り地の素材...籐・ラタンサイズ：幅36×奥行36×高41cm主材：籐/ラタン座面回転式ウレタン樹脂塗装インドネシア製#ロミジュリラタン#ロミジュリスツール◆軽量で丈夫なラタン製のオットマン。座面が回転するのでとても使いやすいです。手作業で製作のため、1点毎に個体差が生じます。※複数在庫しております。数量をご希望の場合にはお問い合わせください。籐家具ヴィンテージディスプレイラックキャビネットラタン籐藤アラログ棚ラックチェストインテリアディスプレイアンティーク古道具レトロモダンジャパニーズモダンナチュラル昭和レトロフレンチカントリーバスケットかご古家具昭和レトロヨーロピアンバリ島プロカントアンティークヴィンテージ214-DV35/MR
http://narcologia.ru/goods/perforce699165.html
http://narcologia.ru/goods/plaque90107.html
http://narcologia.ru/goods/perforce639165.html
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