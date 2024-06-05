ソファ　電動リクライニング　2人掛け　ニトリ

ソファサイズ···2人掛け主な張り地···布・ファブリック機能···電動リクライニング2020年の3月にニトリで購入しましたが、実質使用している期間は2年間です。一人暮らしの女性なのできれいに使ってます。今回引っ越しにより新しいソファーを購入したのでどなたかお買い上げいただけるとうれしいです。￼新しい家具が到着するのが、10月21日になりますので￼10月19日までの限定販売期間となります。10月19日以降は家具の業者に引き取ってもらいますので、なるべく早めにご連絡ください。



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