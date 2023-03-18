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ヴィンテージチェア メーカー不明 1950年代
商品番号 U75548957840
商品名

ヴィンテージチェア メーカー不明 1950年代
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,861 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージの椅子です。座面はありません。補修ベースまたはインテリアとしていかがでしょうか。状態は写真を参考にして下さい。材は不明ですが重みがあり木の状態も程よく乾いた質感です。腐れは見たところありません。背面の切手から50年代辺りのものかと思われます。
http://narcologia.ru/goods/waveform563717.html
http://narcologia.ru/goods/rouge186410.html
http://narcologia.ru/goods/freezer534598.html

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