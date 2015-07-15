イギリス　アンティーク　カップ　2個セット

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商品詳細
以前、アンティークショップで購入したものです。詳しい年代などは分からないですが、素敵です。こちら、元々、ソーサーは無くカップのみで購入しています。アンティークのお品物ですのでご理解いただいた上でご購入ください。返品対応はしておりません。よろしくお願いいたします。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)
http://narcologia.ru/goods/Persia418188.html
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