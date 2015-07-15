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イギリス　アンティーク　カップ　2個セット
商品番号 E78349392198
商品名

イギリス　アンティーク　カップ　2個セット
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前、アンティークショップで購入したものです。詳しい年代などは分からないですが、素敵です。こちら、元々、ソーサーは無くカップのみで購入しています。アンティークのお品物ですのでご理解いただいた上でご購入ください。返品対応はしておりません。よろしくお願いいたします。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)
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