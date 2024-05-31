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BOSS BR-80
商品番号 D18329006637
商品名

BOSS BR-80
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます。BOSSBR-80です。ACアダプター（BOSSPSA-100S）、SDカード、専用シリコンケース、取扱説明書、SONARX1LE（プロダクトキー未使用）、専用ポーチ、元箱　付属します。新品で購入後何度か使用したのちに眠らせておりました。本体はかなり綺麗な状態かと思います。通電にて動作確認も問題見られませんでした。SDカードはフォーマット済みです。かなり程度の良い商品と思われますが、あくまで中古品としてのお取引をお願い出来ますよう、よろしくお願いいたします。
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