BOSS BR-80

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閲覧頂きありがとうございます。BOSSBR-80です。ACアダプター（BOSSPSA-100S）、SDカード、専用シリコンケース、取扱説明書、SONARX1LE（プロダクトキー未使用）、専用ポーチ、元箱 付属します。新品で購入後何度か使用したのちに眠らせておりました。本体はかなり綺麗な状態かと思います。通電にて動作確認も問題見られませんでした。SDカードはフォーマット済みです。かなり程度の良い商品と思われますが、あくまで中古品としてのお取引をお願い出来ますよう、よろしくお願いいたします。