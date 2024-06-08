●フリーデスク(アウロス3)商品コード 1506039※ニトリ公式サイトで29,900円●短辺端に5mm程度の傷があります。●サイズは画像をご覧ください。●六角レンチで脚を設置するだけですので女性1人でも簡単です。（六角レンチも一緒に梱包します）ニトリで2022年3月に購入しました。パソコン作業用に購入しましたが、奥行きがないためイラスト制作（ノートパソコンとタブレット）には不向きであるため出品します。ノートパソコンのみであればちょうど良いサイズです。初めて梱包発送たのメル便を利用するため、多少発送に時間をいただきますができる限り早めに発送いたします。#パソコンデスク#ダイニングテーブル



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