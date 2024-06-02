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GLAY TERUプロデュース ズラー ZURAリュック Ver.4 初代復刻版
商品番号 R23377801982
商品名

GLAY TERUプロデュース ズラー ZURAリュック Ver.4 初代復刻版
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 6,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TERUTAKUROJIROHISASHIGLAY函館SPIKERECORDINGSG4SpaceG-DIRECT⭐️TERUプロデュースZURAリュックVer.4(初代復刻版)「GLAYSTADIUMLIVE2012THESUITEROOMinOSAKANAGAISTADIUM」にて初登場以来、大人気のズラーリュックこちらの初代2012年発売モデルがG-DIRECTの開設１０周年を祝し復刻❣️G-DIRECT１０周年記念モデルは、初代モデルの良い部分はそのままに、マチを広くして大容量に\u0026ファスナーにタブを付けて開きやすさをアップさせるなど、より使いやすくなって再登場！フロントポケットには「10thロゴアンケート募集」で１位に選ばれたロゴのタグが付いています。【サイズ】約縦420mmx横300mmxマチ135mm【素材】ナイロン即購入OKです❗HIGHCOMMUNICATIONSTOUR2023-TheGhostHunter-※ご不明な点がありましたら、購入前にコメントをよろしくお願いします。自宅保管ですので、ご理解・ご了承をお願いいたします。O
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