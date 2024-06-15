サイドテーブル付きテレホンチェア

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商品詳細
サイズ横82㎝ 高さ75㎝ 奥行き74㎝サイドテーブル付きテレホンチェアとして購入しました。花飾りスタンドにしてもステキかなと思います。サイドの小テーブルは透明ガラスの取り外しが出来ます。籐製品のこげ茶色が欲しくて、当時43000円で購入しました。経年のため色がはげている所がありますが、全体的にとてもしっかりしています。以前購入した未開封の籐製品専用つや出しスプレーをお付けします。#籐製品#花スタンド#植物スタンド#観葉植物スタンド#花飾り台#藤家具#レトロ花台#昭和家具#ラタン家具#籐家具#籐ラック#グリーン#藤チェスト
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