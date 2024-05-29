新品 未使用　お皿セット　電子レンチン可

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小皿 5枚 直径13cm 高さ4cm大皿 1枚 直径21cm 高さ6cm大皿 1枚 直径24.5cm 高さ3cm上記のセットです美品、未使用電子レンチン可箱付きお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),皿/プレート素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸検品済みですが、神経質な方はご遠慮願います。#お皿#大皿#小皿#和食器#おもてなし