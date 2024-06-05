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- 旅行茶具（蓋碗＋茶杯＋公道杯＋茶巾＋黒ケース）
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商品詳細
■旅行茶具一式・中国茶をいれる際によく使う茶道具が一式〈蓋碗、茶杯3点、公道杯、茶巾（敷布にも）〉が持ち運びに便利なケースにおさまります・これから茶道具を揃える方、戸外や旅行先で茶を楽しみたい方にぴったりです●白磁蓋碗口径9.3cm/高さ8.5cm/容量約120ml●白磁茶杯3点口径5.5cm/高さ2.8cm/容量25ml●ガラス製公道杯口径9cm/高さ5.8cm/容量150ml●茶巾（敷布）縦9.5cm/幅44.3cm●ケース縦11cm/幅10cm※片面クリアケースのものとはすべてのサイズ、デザインがやや異なっています※写真の茶則は別売りです茶道具茶道野点煎茶中国茶台湾茶泡茶中国茶器台湾茶器茶海ピッチャー
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