マッサージベッド 折りたたみ コンパクト超軽量 エステベッド 施術台【ブラウン】

【商品仕様】商品サイズ：使用の時：幅83×奥行212×高さ60-83cm収納の時：幅95×奥行60×厚み17cm静止耐荷重：約90kg重量：13kg素材：本体：PVC（合成レザー）+ウレタンフォーム脚：天然木組立品/完成品:組立品【おススメポイント】お客様の貴重なご意見を参考にし、マッサージベッドの品質をさらに向上させ、新たな進化を遂げました！新しい大型サイズのマッサージベッドは、より多くの方々にご利用いただけるように緻密に設計されています。お客様のご要望に完全にお応えし、心からご満足いただけるように努めてまいります。1.【極上の手触りの高級PUレザー】滑らかな手触りで贅沢感溢れるPUレザーは、水や汚れに強く、手入れも簡単。忙しい日々でも心地よいマッサージを楽しめます。この魅惑のPUレザーマッサージベッドで、至福のリラックスを体験しませんか？心と体を癒す最高の選択です。2.【7段階の高さ調節可能】7段階の高さ調節機能は、お客様が快適に利用できるよう、細かなカスタマイズが可能です。ユーザーの好みや身体の状態に合わせて、マッサージベッドの高さを調節することができます。3.【使いやすい折り畳めるタイプ】使わない時は折りたたんで収納できる便利な折りたたみベッドです。ワンルームやコンパクトなお部屋にも置きやすい省スペース仕様です。4.【アームレスト付き】腕の安定性を確保するためのアームレスト搭載。快適な姿勢を保ちながらマッサージを受けられます。取り外し可能で自由自在に調整可能。楽な姿勢でリラックスできます！5.【ヘッドレスト付き】首の部分は角度調節可能なので、首を圧迫しません！柔らかなクッションと適切な曲線で首と頭部を完全にサポートします。解放感や緊張緩和効果があり、長時間使用しても快適さが持続し、首や肩の疲れを軽減します。



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