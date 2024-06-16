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佐々木硝子 ガラスコップ 5客セット 箱付き 昭和レトロ
商品番号 K53180730789
商品名

佐々木硝子 ガラスコップ 5客セット 箱付き 昭和レトロ
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガラスにワレ、カケ、特に目立つキズもなく、良好な状態です。箱（紙製）には経年による、シワ、折れ、シミ、黄ばみ等がございます。
http://narcologia.ru/goods/cowpox43139.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose324340.html
http://narcologia.ru/goods/financier680460.html
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