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- 佐々木硝子 ガラスコップ 5客セット 箱付き 昭和レトロ
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商品詳細
ガラスにワレ、カケ、特に目立つキズもなく、良好な状態です。箱（紙製）には経年による、シワ、折れ、シミ、黄ばみ等がございます。
http://narcologia.ru/goods/cowpox43139.html
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