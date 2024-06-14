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【美品】Easter トランペット　ETR-380 B♭ ゴールドブラス
商品番号 K32263833682
商品名

【美品】Easter トランペット　ETR-380 B♭ ゴールドブラス
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 6,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※吹きやすく自然な息の流れで、気軽に演奏の歓びを実感でき、初心者や小・中学生にお使いいただける入門モデルです。目立った傷などがなく、使用感がほぼない美品です♪他にも楽器類出品しております♪#YUKIYUKI楽器←是非ご検討ください^^【付属品】・本体・マウスピース7C・クロス・取扱説明書・メンテナンスブラシ・ハードケース【コンディション】あくまでリユース商品になりますが、とても綺麗なコンディションです。へこみ等の変形、嫌な匂い等ございません。中古美品になります。音出し良好。写真にてご確認下さい！※楽器には好みも御座いますので、神経質過ぎる方のご購入はお控え下さい。状態などは画像にてご確認ください！プチプチ巻いて発送となります。中古品であることが気にならない方にお勧めです！イメージと違ったなどのキャンセルは致しかねます。
http://narcologia.ru/goods/injure770367.html
http://narcologia.ru/goods/peroration791215.html
http://narcologia.ru/goods/capitation295208.html
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