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キツツキマーク 飛騨産業 HIDA コブリナチェア トラフ建築設計事務所
商品番号 N37336591171
商品名

キツツキマーク 飛騨産業 HIDA コブリナチェア トラフ建築設計事務所
ブランド名 ヒダサンギョウ
特別価格 税込 10,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

飛騨産業のデザイナーズチェア、トラフ建築設計事務所がデザインしたコブリナチェアです。北欧風で名前の通り小ぶりで可愛らしいデザインです。鮮やかながら落ち着いたブルーの色がとても綺麗で、大人らしさを残しながら子ども心をくすぐる色合いになっています。私の写真の腕で魅力を出せてないですが、写真で見るより実物の方が可愛らしくカッコいいです。座り心地もよく、飛騨産業らしいしっかりしたつくりです。裏面にトラフとキツツキマークが書かれたシールがあります。(写真8枚目)それほど使用してないので大きく目立つ傷はないですが、角など塗装が取れやすいは少し取れたりしています。(写真7枚目)使用品ですが、比較的美品だと思います。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful204451.html
http://narcologia.ru/goods/update186995.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture210841.html
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