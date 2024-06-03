ご覧頂き有難うございます。【221】SALE！フローライト 呑金獣 お金食い子 39.5×50.3mmパープルブルーのような可愛いお色のフローライトになります。自然光でしたらもっと綺麗にお色が出ると思いますのでご希望でしたらお申し付けくださいませ。ライトは付属しません。呑金獣…中国では【お金を食べる子】【お金を持つ子】として金運アップ効果を 期待する珍獣でございます。*・゜゜・*:.。..。.:*・*・*:.。..。.:*・゜゜＊天然石はどのグレードにもあり得る事ですが、天然石特有の凹み、欠け、アタリ、石目、歪み、穴欠け、くすみ、ヒビ、インクルージョン、形状違い、クラック…などなど…なるべく自然光や本来のお色が出るように撮影しておりますがモニターの違いによるお色の出方の違いもございます。龍亀など髭等細部にまで拘る方のご購入はお控え下さいませ。ショップではございませんのでその分お安く出品させて頂いておりますので何卒ご理解下さいませ。気になることはご購入前にコメント欄よりご質問下さいます様、お願い致します。＊素人がフリマアプリにて出品しておりますのでお石の名前等も不確かなもの、間違いも多々あると思います。＊上記ご了承のうえ、ご検討下さいます様お願い致します。＊ご検討頂けます方はお手数ではございますが必ずプロフのご確認のほうも宜しくお願い致します。



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