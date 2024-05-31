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エジプト香水瓶　2個セット
商品番号 M92273205170
商品名

エジプト香水瓶　2個セット
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ガラステイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風高さ···～19.9cm阪神大震災の前にいただいた、エジプト香水瓶です。とても繊細で華奢な作りですが、震度7地区でも何故か割れることなく、不思議なパワーがあるように思います。金色の装飾がところどころ薄いのは、最初からのデザインなのか、経年劣化で剥げたのかは不明です。大切に飾っていましたが、近々引越しするので、出品します。
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