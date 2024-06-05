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- 【1点物】アトリエ原始人 ハンドメイド品 置物
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商品詳細
10年ほど前にラフォーレ原宿で購入した、アトリエ原始人さんの1点物の置物です。彼女のファンで地道にコレクションを増やしておりましたが、家が狭いため泣く泣くの出品です。重量感があり見た目よりも重いです。大事に保管しておりましたが、しみや生地のダメージがあります。ハンドメイド品のため、手作りのお品に慣れていない方はご遠慮ください。#アトリエ原始人#デザインフェスタ#デザフェス#トロフィー#アンヴァレリーデュポン
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