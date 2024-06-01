ロイズアンティークス青山の豚の置物

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商品詳細
ロイズアンティークス青山で買った、豚の置物です。￼本体は木で作られており羽の部分は異素材です￼。貯金箱になっております￼。模様替えをするので、。もしご興味ある方お声かけてください￼●サイズ：高さ8cm横幅24cm奥行8cm●その他詳細は写真をご確認ください￼。
http://narcologia.ru/goods/influenza159093.html
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