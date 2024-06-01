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ロイズアンティークス青山の豚の置物
商品番号 M93784696623
商品名

ロイズアンティークス青山の豚の置物
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロイズアンティークス青山で買った、豚の置物です。￼本体は木で作られており羽の部分は異素材です￼。貯金箱になっております￼。模様替えをするので、。もしご興味ある方お声かけてください￼●サイズ：高さ8cm横幅24cm奥行8cm●その他詳細は写真をご確認ください￼。
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