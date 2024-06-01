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- 【激レア】古代エジプト 銅版レリーフ ヴィンテージ メンカウラー王 アート
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商品詳細
カラー···ブラウンテイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風高さ···30～39.9cm高さ36cm幅 29cm額幅5cmヴィンテージやエスニック好きな方におすすめな品です部屋やお店のインテリアにいかがでしょうか古いアンティーク品になりますので劣化による汚れ、シミがありますので神経質な方はご遠慮ください。ヴィンテージエスニックエジプトツタンカーメンメンカウラーピラミッドインテリアアンティークアート芸術絵画民族画壁掛け激レア入手不可入手困難骨董品
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