【美品】猫　招き猫　九谷焼　金彩　細描盛　置物　インテリア　工芸品　美術品　K2

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ビンテージ九谷焼金彩細描盛の招き猫のオブジェです。「独創的で、大胆なデザイン」と「美しく豊かな色彩表現」と「圧倒的な描写技術」をもった日本を代表する九谷焼色絵陶磁器です。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundのネコ猫ちゃん猫商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの動物 商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ ヴィンテージ 九谷焼 ネコ 招き猫 細描盛 彩描盛 工芸品 磁器 日本 金花詰 陶器 有田焼 内藤ルネ 水森亜土 昭和レトロ アンティーク 美術品 現代アート 龍文堂 香炉 仏像 七宝焼 景泰藍 アート 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 北欧 暮らしの道具 MoMA 86A19H05203