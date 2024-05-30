銅 コップ 6個 ソーサー 5個セット COPPER CRAFT 食器

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商品詳細
※最後まで必ずお読みいただき、内容をご確認いただいてからのご購入をお願い致します。銅コップ6個ソーサー5個セットCOPPERCRAFT食器状態は全体的にダメージ、汚れ、傷、ヘコミ、サビ等も含まれます。また、ノークリーニングです。細かくチェックしていない、中古品の為、格安出品致します。格安出品しますので画像をご確認いただき、ご了承のうえ、ご購入をお願い申し上げます。カラー...オレンジサイズ...小（直径：～17.9cm）形状...丸
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